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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان.. قرار عاجل بشأن فيروس كورونا

علم سلطنة عمان
علم سلطنة عمان

أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في عمان قرارا  بتمديد سريان العمل بقرار السماح لحركة الأفراد والمركبات، ومزاولة أنشطة محلّات بيع المواد الغذائية والمخابز والمطاعم ومحلات مواد البناء والمواد الكهربائيّة والصحيّة ومحلات بيع الأعلاف في ولاية صور فقط في الفترة من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يومي الخميس والجمعة 22 – 23 يوليو الحالي بحسب صحيفة أثير العمانية.

 

الدكتور سيف بن سالم العبري ، مدير عام مراقبة و مكافحة الأمراض بوزارة الصحة فى عمان قد قال في وقت سابق  : إنه تم رصد سلالات ألفا ودلتا وبيتا بالسلطنة ومتحور دلتا يعد الأخطر بسبب سرعة انتشاره، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة الشبيبة.

 

وأوضح العبري : “نشهد حاليا أعلى مستويات المنحنى الوبائي بالسلطنة ونأمل في انخفاض عدد الإصابات خلال الفترة المقبلة".

 

وأشار إلى أن الإغلاق الجزئي في السلطنة أثبت فعاليتة في انخفاض إصابات فيروس كورونا كوفيد19.

من جانبه قال  الدكتور أحمد السعيدي، وزير الصحة فى عمان ، عضو اللجنة العليا، المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) أن : الإغلاق التام هو آخر محطة يمكن أن تتخذه الدولة ومن يعولون على اللقاح وحده فهو رهان خاسر وهناك دول اضطرت بعد التوسع في التطعيم للعودة إلى الإغلاق.

فيروس كورونا سلطنة عمان قرار عاجل المواد الغذائية مواد البناء المخابز

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