إيه هي مواصفات عروسة ابنك؟.. شوف رد راغب علامة

حل الفنان راغب علامة، ضيفا ببرنامج "سهرانين" والمذاع عبر قناة "أون اي"، للحديث عن اعماله الفنية القادمة كما تطرق للحديث عن حياته الشخصية.

وعن علاقته بأولاده خالد ولؤي قال علامة خلال حواره ببرنامج "سهرانين" تقديم الفنان أمير كرارة والمذاع عبر قناة "أون": "أولادي طيبين بالفطرة وورثوا الحب والمشاعر المرفهة من والدتهم، مضيفا: "دائما ينحازون لوالدتهم".

وأردف: "لؤي وخالد علاقتي بهم قريبة للغاية أشبه بالأصدقاء، حتي ولو أحدهم وقع في قصة حب يطلعني عليها بشكل كامل، ولكنهم يتعلقون بوالدتهم بشكل كبير كونها المرأة الوحيدة داخل البيت.

وردا علي سؤال أمير كرارة حول، مواصفات عروسة ابنه؟، قائلا:"اهم المواصفات بالنسبة لي هي انا يجدو الفتاة التي تحبهم وتحرص عليهم فقط".

اقرأ أيضا

راغب علامة : أعشق البطاطس المحمرة.. فيديو

قال الفنان راغب علامة، إنه عندما أحصل على الطعام أفضل ألا يكون ابني خالد معي، مؤكدا أنني أعشق البطاطس المحمرة وابني يرفض ذلك.

وأضاف علامة خلال لقاء له ببرنامج سهرانين، أنني أحب آكل ساندوتش به عيش سخن مع بطاطس محمرة مع طماطم وزيت الزيتون ومقدرش أكلها إلا لو خالد مش موجود".

قال الفنان راغب علامة “لدي ذكريات رائعة خلال طفولتي” مؤكدا “كنا 8 أبناء 5 أولاد و 3 بنات وكنا نعيش في منزل به غرفتان فقط، منهما غرفة لوالدى ووالدتى، وغرفة أخرى لنا”.

وأضاف علامة خلال لقاء له ببرنامج “سهرانين” عبر فضائية “أون”، أنه كان هناك بركة في هذا التوقيت، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجودهم الآن في حياة فارهة إلا أن "لمة العائلة كان لها طعم مختلف".

وتابع الفنان راغب علامة أن ابني خالد لم يتحدث إليّ إطلاقا عن دخوله مجال الفن، مؤكدا أنه لديه شركة طبية.

راغب علامة وابنه يتجولان بـ الدراجة في اليونان



نشر المطرب اللبناني راغب علامة صورًا تجمعه بنجله خالد من رحلتهما، لـ"اليونان"، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الثنائي وهما يتجولان بـ الدراجة في شوارع اليونان، وعلق راغب علامة :"الحياة البسيطة هي حياة سعيدة يوم ركوب الدراجات معkhalidalama louaialama في عداد المفقودين".



ويستعد المطرب اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي جديد له في الإمارات يومي 15 و16 يوليو المقبل، وفى ذات الوقت يستعد لطرح كليب جديد بعنوان «كان غيرك أشطر».



تصدر اسم الفنان اللبناني راغب علامة مؤشرات البحث على موقع البحث جوجل، الاسبوع الماضي، بعدما احتفل بعيد ميلاده في مصر مع مجموعة من الفنانين وحرصت زوجته وأصدقاؤه على تنظيم احتفالية خاصة له لتهنئته بعيد ميلاده، وحضر الحفل مجموعة من المشاهير والفنانين.