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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غيرة الكلاب.. رامي جمال يوجه رسالة للأنثى الأنانية

رامي جمال
رامي جمال

شارك الفنان رامي جمال متابعيه على تطبيق انستجرام فيديو له بصحبة كلبه المفضل، وعلق عليه قائلا:" حابب أكلمك قدام الناس جايز تعقلي.. كفاية غيره الغيرة مش صح أنا فنان وقلبي كبير".

في البداية اعتقد متابعو رامي جمال أنه يوجه رسالة لزوجته، بعدما ظهر في الفيديو برفقة الكلب وسرد معاناته قائلا:"عاوز أتكلم فى موضوع الغيرة علشان دي حاجة مضايقانى أنا شخصيا جدا، يعنى إيه المفروض البنى آدم يهتم بكائن واحد وميهتمش بحد تانى ولو اهتم بحد تانى تبقى أنانية".

ووجه رامي جمال رسالة إلى كل أنثى أنه من العادي أن يهتم الشخص بكائن آخر، ثم دلل كلبه كبير الحجم لتظهر كلبته الصغرى وتحاول التدخل بينهما في دليل على الغيرة عليه. 

أغنية قلة الإحساس 

طرح الفنان رامي جمال، أغنيته الجديدة "قلة الإحساس"، وهي الأغنية الرابعة من البومه "ولسه"، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، ويتم طرحه بشكل متتابع خلال موسم صيف 2021، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

وطرح رامي جمال في عيد الفطر الماضي،  أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع احمد إبراهيم.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز"، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان 

في ألبومه.

وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" هم: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".

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قلة الإحساس.. تفاصيل أغنية رامي جمال الجديدة

 مسلسل بين السماء والأرض 

يذكر أن رامي جمال غنى تتر مسلسل "بين السماء والأرض" الذي عرض في النصف الأول من رمضان الماضي 2021. 

التتر  من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، والتي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب.

"بين السما والأرض" إخراج محمد العدل، وبطولة درة، هاني سلامة، محمد لطفي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، نورهان.

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