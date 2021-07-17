مبروك.. رامي جمال يحتفل بفوز الأهلي بالعاشرة أمام كايزر تشيفز

أحتفل الفنان رامي جمال بتسديد النادي الأهلي لـ ثلاث أهداف، في مباراة نهائي أفريقيا ضد كايزر تشيفز، خلال الشوط الثاني من المباراة.

ودشن رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، كاتبًا: " عاوزين ال ١١ يا أهلي ، مبروك لأخواتي واصدقائي اللاعبين فرد فرد مبروك للجمهور المصري بطوله جديده من رجالتنا ".

وأحرز الاهلي الهدف الثالث فى شباك كايرز تشيفز ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب محمد الخامس فى نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وجاء هدف الاهلي الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .

وافتتح الاهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

وأضاف الاهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

بدأ الأهلي متراجعا في أول دقيقة أمام ضغط لاعبي كايزر .

وجاءت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح كايزر تشيفز شتتها دفاع الأهلي بنجاح فى الدقيقة 2 .

وتلقى عمرو السولية عرضية رائعة من علي معلول مررها برأسية ولكن خروج ممتاز من حارس مرمى كايز تشيفز فى الدقيقة 3 .

وواصل الأهلي نتفيذ العرضيات فى الدقيقة 4 عن طريق علي معلول ولكن شتتها دفاع كايزر تشفز بنجاح فى الدقيقة 4 .

وتلقي باركر قائد فريق كايزر إارا بعد تدخل عنيف علي أيمن اشرف في الدقيقة 8 .

وباغت سمير نوركوفيتش كرة قوية خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 16 تصدي لها محمد الشناوي ببراعة .

تشكيل الأهلي:



محمد الشناوي، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأكرم توفيق، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز، وحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وتعزير رقمه القياسي في التتويج باللقب للمرة الـ10 في تاريخه.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر تشيفز، بعد التغلب على فريق الترجي الرياضي التونسي في دور نصف النهائي بنتيجة4-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.

فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد المغربي، بعد الفوز عليه بهدف دون رد في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.