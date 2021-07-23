عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يفجر مفاجأة مدوية.. 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

فجر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن مفاجأة مدوية عن تناول بعض لاعبي الأهلي للمشروبات الكحولية مؤكدا أنه هناك بعض لاعبي المارد الأحمر يشربون الكحول.

وقال موسيماني عبر إذاعة (SA FM) الجنوب أفريقية، الجمعة، أنه كان معتادا علي استخدام جهاز قياس الكحول خلال توليه تدريب فريق صن داونز ولكنه لا يستخدمه مع لاعبي الأهلي.

وأضاف موسيماني أن عدم استخدامه للجهاز لا يعني أن لاعبي الأهلي لا يشربون الكحول ولكنه يعلم أن 90% من لاعبي المارد الأحمر لا يشربون ولكن هناك 10% من اللاعبين داخل القرعة الحمراء يشربون الكحول.

موسيماني يكشف عن شرب لاعبي الأهلي للمشروبات الكحولية

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن طريقة تعايشه داخل مصر وكيفية التعامل مع المصريين بعدما تولي تدريب المارد الأحمر.

وقال موسيماني أنه يتأقلم تدريجيا مع الثقافة المصرية وطريقة تعامل المصريين وأكلاتهم وغيرها من الأمور.

وأوضح موسيماني ، أنه يحترم الثقافة والعادات المصرية مما ساعده على التأقلم مع الأجواء، مؤكدا أنه لكل بلد شيء مختلف عن الآخر، ثقافة وديانة والطعام وكرة القدم، حتى الناس والشعب يختلفون من مكان لآخر، حتى في بلدي جنوب أفريقيا لا يوجد شيء مثالي بشكل كامل ولكن علينا أن نتأقلم مع الأمور ونتعايش معها.

موسيماني يكشف عن طعامه المفضل في مصر

وعن الأكل المفضل له داخل مصر، قال موسيماني أنه يعشق الطعام الشرقي وخاصة الملوخية والكشري والكفتة ويحرص علي تناولهم كلما سنحت له الفرصة.

وعن ما يفتقده في مصر، قال موسيماني: “أفتقد مساحتي الشخصية، أنا لا استطيع أن أجد مساحة شخصية هنا، فأنا في جنوب إفريقيا أستطيع الذهاب إلى المتجر في أي وقت والناس تعرف من أنا ويتركوني في حالي، أما في مصر لا”.

وأشار موسمياني، إلي أنه سعيد في مصر ولا يشغل باله بفكرة الرحيل للتدريب في أوروبا، موضحا أن الفارق الأكبر بين اللاعب المصري والجنوب أفريقي أن المصريين يدركون جيدا أنهم يلعبون لفريق كبير.

موسيماني حزين من جمهور صن داونز 

وعن تجاوز جمهور صن داونز ضده أثناء مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال موسيماني: "أقبل الاعتذار منهم لأنني أعلم أنهم لم يكونوا مسؤولين عن الأمر بل أرسل بعض المنتمين لصن داونز هؤلاء المشجعين لمهاجمتي".

وأضاف: "إنها قصة حزينة بيني وصن داونز، أتحدث بفخر عنهم دائما واعتقدت أنهم سيبادلونني ذلك، لكن حدث العكس وهو ما يؤلمني، لا أستطيع حتى أن أزور النادي يوما وأشرب هناك الشاي مع المتابعين".

ووجه موسيماني رسالة لكايزر تشيفز قائلا: "كي تفوز بدوري أبطال أفريقيا عليك تكوين فريق وهو أمر يستغرق وقتا طويلا ويجب أن يكون هناك تخطيط جاد ومدرب يلعب لصالحك".

وأضاف: "قصة كايزر تشيفز هذا الموسم رائعة ويجب أن يفخروا بذلك لأنهم لم يبرموا أي صفقة، ودعونا ننسب الفضل للمدرب السابق جافين هانت والمساعد الحالي آرثر زواني".

 

موسيمانى الأهلى مشروبات الكحولية الكحول لاعبي الأهلي جهاز قياس الكحول صن داونز

موضوعات متعلقة

موسيماني : أعشق الملوخية والكشري والكفتة.. وأفتقد مساحتي الشخصية

أبطالها من سوريا.. لقطة إنسانية تتصدر مشاهد حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

موسيماني يكشف سر تفوق الأهلي والزمالك فى أفريقيا.. ويعلن عن صفقة جديدة

حطب يشيد بالظهور المشرف لبعثة مصر في افتتاح أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو.. ثنائي منتخب جمباز الترامبولين يغادرون القاهرة

أولمبياد طوكيو .. منتخب مصر يغلق صفحة إسبانيا ويستعد للأرجنتين . صور

بطولة هند ظاظا.. لاعبة سورية تصنع حدثا استثنائيا في أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو .. تعرف على قرعة ومواعيد منافسات أبطال مصر في الملاكمة

ترشيحاتنا

ثورة 23 يوليو ..المصريون يحكمون بلادهم للمرة الاولى بعد 2500 عاما

موسيماني يفجر مفاجأة مدوية.. 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

بعد أوبل كورسا.. أشهر 5 سيارات هاتشباك في مصر.. صور

التنمية المحلية توضح تعريفة المواصلات بعد زيادة البنزين الجديدة.. فيديو

خطأ أم إهمال طبي.. الأطباء تطالب بقانون المسؤولية الطبية

بسعر 1400 جنيه.. لافا الهندية تطلق هاتف Lava Z2s بـ أندرويد جو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا

بعد 10 أشهر.. أحمد سعد ينفصل عن خطيبته .. تفاصيل

بـ الطوب.. اعتداء على مصلين في مسجد بأسيوط| والأوقاف ترد

المخرجة بتول عرفة لـ إيمان البحر درويش: دا اسمه جهل وسوء أدب

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

الحلاوة مش كل حاجة.. منة فضالي: ياسمين صبري ممثلة ضعيفة| فيديو

بحد أقصى 4 أدوار.. تعرف على شروط الإرتفاعات بمنظومة التراخيص الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مرعبة.. شاهد كلب شجاع ينقذ الطفلة ليلى من ذئب مفترس.. فيديو

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

فيديو

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ