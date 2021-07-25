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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإنقاذ البحري: رصد تلوث بترولي كبير جنوبي مدينة سفاجا

تلوث بترولى بشواطئ
تلوث بترولى بشواطئ سفاجا

أعلن حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحرى وحماية السابق عن تلقيه بلاغا بتلو ث بترولي كثيف بسفاجا جنوب الغردقة  تم إرساله من أجانب مقيمين بسفاجا. 

وقال الطيب إنه تم إرسال فديوهات وصور تظهر  حجم التلوث البترولي، مما يهدد الشعاب المرجانية، وتم إبلاغ عمليات المحافظة .

وتابع الطيب أن الأجنبية التى أرسلت الفديوهات هى "اولجا افاديفا "وعضو متطوعة بجمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد وجهت بتشكيل لجنة عاجلة لاتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتي الذي ظهر بشواطئ منطقة المناخ في محافظة بورسعيد.

بيان لوزارة البيئة

وحسب بيان لوزارة البيئة، فإنه جرى على الفور دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة التابع للوزارة بشرق الدلتا بالتعاون مع محافظة بورسعيد لمعاينة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح البيان أنه تم الدفع بمركز التلوث التابع لقناة السويس للتعامل مع التلوث الموجود على الشاطئ والبدء فى إجراءات المكافحة.

 

 

الانقاذ البحري البحر الأحمر الغردققة عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر تلوث ترولى

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