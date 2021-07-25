موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أستراليا في طوكيو 2020

يلعب منتخب مصر الأولمبي أمام منافسه أستراليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتقام مباراة مصر أمام استراليا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN 4K HDR، beIN Sports HD Xtra 2.

حقق منتخب إسبانيا الفوز على منافسه استراليا بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية " طوكيو 2020 ".

جاء هدف منتخب إسبانيا عن طريق ميكيل اويارزابال في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

وكان منتخب إسبانيا تعادل سلبيا مع منتخب مصر الجولة الماضية، بينما حقق منتخب أستراليا الفوز على الأرجنتين بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وضمن منافسات الجولة حقق منتخب الأرجنتين الفوز على منتخب مصر بنتيجة هدف دون رد.

ترتيب مجموعة منتخب مصر لكرة القدم:

1- إسبانيا: 4 نقاط

2- أستراليا: 3 نقاط

3- الأرجنتين: 3 نقاط

4- مصر: نقطة وحيدة

خسارة منتخب مصر في طوكيو 2020



حقق منتخب الأرجنتين الفوز علي منتخب مصر بنتيجة هدف دون رد في المباراة، التي أقيمت على سابورو دومي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

قدم منتخب مصر أداءً جيدا على المستوى الدفاعي رغم استقبال هدف ولكن على المستوى الهجومي مازال هناك أزمة كبيرة لدى رمضان صبحي في إنهاء الكرة داخل الشباك.

وصل منتخب مصر لمرمى الأرجنتين أكثر من مرة إلا أنه فشل في تحقيق تسجيل هدف.

تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف على منتخب مصر الأولمبي فى الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وأحرز فاكوندو ميدينا الهدف فى الدقيقة 52 بعد متابعة جيدة للضربة الركنية التى حولها زميله فى القائم الأيسر للحارس ثم متابعة جيدة بتسديدة قوية داخل المرمى.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، حيث حافظ منتخب مصر على نظافة شباكة باستماتة أمام هجمات الأرجنتين، ولعل أخطرها تسديدة جويتش مهاجم الأرجنتين التي اصطدمت في العارضة في الدقيقة 5.

وأهدر رمضان صبحي فرصة هدف لمنتخب مصر بعد الانفراد بمرمى منتخب الأرجنتين، وذلك في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

وتابع مسلسل إهدار الفرص لمنتخب مصر أحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد تعادل في المباراة الأولى أمام إسبانيا بدون أهداف، بينما خسرت الأرجنتين بهدفين أمام منتخب أستراليا.