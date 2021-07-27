بقع بترولية على شواطئ سفاجا.. بلاغ من أجنبية لجمعية الإنقاذ النهري.. والبيئة: مصدرها جاز مختلط بشحوم من سفينة مجهولة

في سفاجا

مساحة التلوث بلغت 300 متر طولا و15 مترا عرضا

لجنة عاجلة لاتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتي

أعلن حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة السابق، تلقيه بلاغا بتلوث بترولي كثيف في سفاجا جنوب الغردقة، تم إرساله من أجانب مقيمين في سفاجا.

وقال الطيب إنه تم إرسال فيديوهات وصور تظهر حجم التلوث البترولي، مما يهدد الشعاب المرجانية، وتم إبلاغ عمليات المحافظة.

وأضاف أن الأجنبية التى أرسلت الفيديوهات هى أولجا افاديفا، وهي عضو متطوع بجمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجهت بتشكيل لجنة عاجلة لاتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتي الذي ظهر بشواطئ منطقة المناخ في محافظة بورسعيد.

بيان لوزارة البيئة

وحسب بيان لوزارة البيئة، فإنه جرى على الفور دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة التابع للوزارة بشرق الدلتا بالتعاون مع محافظة بورسعيد لمعاينة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح البيان أنه تم الدفع بمركز التلوث التابع لقناة السويس للتعامل مع التلوث الموجود على الشاطئ والبدء فى إجراءات المكافحة.

وكشف مصادر بيئية بمحميات البحر الأحمر التابعة لوزارة البيئة أن التقرير البيئي الذي انتهت من إعداده اللجنة البيئية المشكلة من محميات البحر الأحمر وإدارة البيئة بسفاجا وجهاز شئون البيئة ومركز مكافحة التلوث البترولي، أوضح أن وراء حدوث التلوث البترولي بمنطقة المد والجزر بشواطئ منطقة الكيلو 10 جنوب مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، سفينة مجهولة وهى عبارة عن مخرجات غسيل التانك في المياه وقذفت الأمواج جازا مختلطا بشحوم بالزيت، ما أدى إلى تجمعها بالمنطقة الشاطئية.

وتبين من التقرير أن مساحة التلوث بلغت 300 متر طولا و15 مترا عرضا، ومع درجات الحرارة تبخرت كميات كبيرة منها.

وقد تم إرسال نسخة من التقرير إلى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ووزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد، وتم توضيح الأضرار التي لحقت بالشاطئ.