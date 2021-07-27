برلماني بعد انتهاء دور الانعقاد الأول: التواصل مع نواب الدائرة واجب وطني

قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أنه بانتهاء دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني، سيكون هناك تواصل تام بأهالي الدائرة، وهو ما كان يتم عمله بالفعل أثناء فترة الانعقاد.

وأضاف النائب عيد حماد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن التواصل مع نواب الدائرة واجب وطني، وغير مرتبط بانتهاء دور الانعقاد، مشيرا إلى الجهود التي تتم على أرض الواقع من أجل تحقيق نوع من الرضا الشعبي.

ولفت عضو البرلمان إلى أن المقر الخاص به دائما مفتوح لاستقبال أهالي الدائرة للاستماع إلى كل مشاكلهم، حيث يتم بحث هذه المشاكل على قدر المستطاع من أجل تلبيتها والوفاء بوعودها.

وأكد عضو مجلس الشعب على أن العمل يكون دائما من أجل المصالح العامة وليس الشخصية، حتى يعم الخير على الجميع.

وأعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

واختتم رئيس مجلس النواب، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، بالآية القرآنية: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ".

وقال رئيس مجلس النواب: “ونحن نتأهب اليوم لإنهاء دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، لعلنا نكون قد أوفينا ما عاهدنا عليه أنفسنا، يحين الآن أن نستعرض أهم أعمالنا خلال هذا الدور الذى سارع خلاله هذا المجلس الزمن، فى ظل إجراءات احترازية دقيقة نتيجة تفشى وباء فيروس كورونا”.

وأضاف: “ما كان لهذا المجلس أن يحقق مسئولياته لولا التزامكم بأمانة المسئولية التى تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته، وسوف تثبت الأيام كم تحليتم بالشجاعة وكنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها”.

