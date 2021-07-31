اعتبر نفسه أحد أكبر الممثلين.. تعرف على لقطات من حياة الفنان الراحل سعيد صالح

فى ذكري ميلاده

عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا بعنوان “اليوم.. ذكرى ميلاد صانع الابتسامة وسلطان الكوميديا الفنان سعيد صالح”.

ووفقا للتقرير، يعتبر الفنان الراحل صانع البهجة على خشبة المسرح وشاشة السينما، ورفيق درب الزعيم فى إسعاد الملايين من الأجيال المختلف، والتى تحل ذكرى ميلاده ال81.

وولد سعيد صالح إحدي قري محافظة المنوفية وحصل على ليسانس الآداب عام 1960 ليتجه صوب حلمه على الفور ويقرر إحتراف التمثيل، حيث بدأ حياته الفنية عقب تخرجه بالالتحاق بالعمل فى مسرح التليفزيون وقدم العديد من العروض المسرحية قبل أن يتجه القطاع الخاص، والذى قدم فيه العديد من الأعمال المسرحية المميزة، أبرزها مدرسة المشاغبين، والتي جمعته بالفنان عادل إمام قبل أن يتحولوا إلى ثنائي فى العديد من التجارب السينمائية المشتركة.

وأبرز أعمال هذا الثنائي فيم المشبوه وباب الوزير وسلام يا صاحبي، كما حل سعيد صالح ضيفا على أخر عملا سينمائيا قدمه الزعيم، بتقديمه مشهدا مؤثرا بمشاركته فى فيلم زهايمر.

وزاد عطاء سعيد صالح السينمائي عن 500 فيلم قدمها للسينما، وكان يعتبر نفسه أحد اكبر الممثلين الذين قدموا أعمالا للشاشة الذهبية، حيث أنه قدم ال500 فيلم حين كان إنتاج السينما لا يتجاوز 1500 فيلم، وهو ما جعله يتباهي بتقديمه ثلث أعمال السينما المصرية من بدايتها.

ولم تقتصر أعماله عن تقديم الكوميديا فقط، بل أمتدت أعماله إلى أدوار متنوعة أكدت على موهبته التمثيلية الكبيرة، أبرزها دوره المميز فى فيلم الرصاصة لاتزال في جيبي.