في ذكرى وفاته .. حكاية تهديد سعيد صالح بالقتل بسبب مسرحية

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير سعيد صالح، والذى يعد من أهم فناني الكوميديا فى تاريخ السينما المصرية ، حيث قدم عشرات الأعمال التى رسمت الابتسامة على وجوه المشاهدين.

ونرصد أبرز المعلومات عنه.

١- ولد سعيد صالح في إحدى قرى محافظة المنوفية وحصل على ليسانس الآداب عام 1960 ليتجه صوب حلمه على الفور، ويقرر احتراف التمثيل.

٢-بدأ حياته الفنية عقب تخرجه بالالتحاق بالعمل فى مسرح التليفزيون وقدم العديد من العروض المسرحية قبل أن يتجه القطاع الخاص، والذى قدم فيه العديد من الأعمال المسرحية المميزة، أبرزها مدرسة المشاغبين، والتي جمعته بالفنان عادل إمام قبل أن يتحولوا إلى ثنائي فى العديد من التجارب السينمائية المشتركة.

٣- كانت من ‏أولى مسرحيات الفنان سعيد صالح هى مسرحية (هالو شلبي)، وعدد من المسرحيات التي حققت نجاحاً كبيراً ، وابرزها (مدرسة المشاغبين) التي ظلت تعرض لمدة 6 سنوات، واتبعها بمسرحية (العيال كبرت) مع نفس طاقم العمل.

٤- أوضحت ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، أن والدها كان يتمتع بشخصية مرحة جدا أكثر مما كان يظهر به فى الأعمال الفنية و ظهوره كشخصية كوميدية.

٥- قدم 500 فيلم وكان يعتبر نفسه أحد أكبر الممثلين الذين قدموا أعمالا سينمائية، حيث كان إنتاج السينما لا يتجاوز 1500 فيلم، وهو ما جعله يتباهي بتقديمه ثلث أعمال السينما المصرية من بدايتها.

٦-مارس سعيد صالح الغناء والتلحين في بعض المسرحيات، وقام ببطولة الكثير من أفلام الفيديو والسينما. يعتبر رفيق درب الممثل عادل إمام حيث شاركه في أغلب أعماله.

٧- أبرز المسرحيات التي شارك فيها فى،مسرحية ذات البيجامة الحمراء مع صديقه بالمشوارالفني الفنان الكبير عادل إمام



٨-أشتهر سعيد صالح بالخروج عن النص في كثير من مسرحياته ، كما أنه قدم إلى الساحة الفنية العديد من الفنانين ، ولعل الأكثر شهرة هو الفنان محمد رمضان.



٩- حكى سعيد صالح أنه خلال تواجده في أمريكا لتقديم مسرحية حلو الكلام ، تلقى تهديدا بسبب أن المسرحية كانت تحتوى على أغنية تهاجم مناحم بيجين رئيس الوزراء.



١٠- توفي سعيد صالح في 1 أغسطس عام 2014 بعد صراع مع المرض.