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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أصبحت قاطرة التنمية.. برلماني: دور كبير للقوات المسلحة في إنهاء المشروعات القومية

النائب أمين مسعود
النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب

أثني النائب أمين مسعود أمين لجنة الإسكان بالبرلمان، علي جهود الرئيس السيسي في إحداث نقلة تنموية شاملة لجميع المجالات ومن أهمها مجال التشييد العمراني والقضاء علي العشوائيات حيث تحسب للقيادة السياسية خطوة اقتحام هذا الملف الذي كان يعتبر قنبلة موقوتة تلتهم ثمار التنمية، وبفضل توجيهات الرئيس تمكنا من إنهاء أزمة المناطق العشوائية من خلال توفير بيئة صحية آمنة لمواطنيها وليس بمثابة توفير مسكن بديل فقط بل الخطوة تعد بمثابة تغيير لشكل الحياة بطريقة جذرية.

 

أضاف " مسعود" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هناك عددا من المشروعات القومية التي تم إطلاقها من قبل القوات المسلحة التي أيضا تتولي تنفيذها والإشراف عليها، كان أهم هذه المشروعات في تطوير شبكة الطروق وتحسين جودته، مشروعات تبطين الترع، مشروعات الثروة السمكية والإستزراع السمكي، علاوة علي مشروعات المواصلات التي يعد أبرزها المورنويل والقطار السريع.

 

ولفت أمين لجنة الإسكان، إلي أن هناك سرعة في التنفيذ والإنتهاء من كل مشروع في زمن قياسي مما يعد ذلك أمر غير مسبوق يوضح مدي الجهود التي تبذلها القوات المسلحة باعتبارها قاطرة التنمية الإقتصادية وداعمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين .

 

وأشاد النائب، بالمناخ السياسي الجيد حيث يوجد حالة من التناغم  بين القوي السياسية ساعدت علي تحقيق الاستقرار والأمن .

مشروعات الاستزراع السمكى الثروة السمكية المواصلات المورنويل الرئيس السيسي

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