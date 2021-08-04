أخبار الرياضة.. كيشو يتوج ببرونزية المصارعة.. ومفاجاة لـ مروان محسن مع الاهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الأفريقية أو العالمية.

بعد موافقة الوزير .. مضاعفة المكافآت لـ منتخب اليد بعد إنجاز أولمبياد طوكيو

أكد الدكتور محمد الأمين رئيس اللجنة المعينة التى تدير اتحاد كرة اليد أن اللجنة اتخذت قرار بمضاعفة مكافآت منتخب مصر بعد التأهل إلى نصف نهائى أولمبياد طوكيو .



مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

أكد تامر النحاس٬ وكيل اللاعبين٬ أن مروان محسن٬ مهاجم فريق الأهلي٬ يعاني من سوء حظ كبير خلال الفترة الماضية إلى جانب انخفاض معدل التهديف خلال الثلاث مواسم الأخيرة.

رسميا.. مهاجم الأهلي ينضم لـ أميان الفرنسي معارا مع أحقية الشراء

أعلن نادي أميان الفرنسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، اليوم الأربعاء، ضم السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وفاة عم مروان محسن قبل ساعات من مواجهة الأهلى ودجلة

أعلن مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى وفاة عمه اليوم قبل ساعات من مواجهة الأهلى أمام وادى دجلة المقرر إقامتها اليوم بملعب السلام فى الجولة الـ 27 من منافسات الدورى الممتاز .

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من كيشو بعد تتويجه بـ برونزية المصارعة

أعرب محمد إبراهيم كيشو نجم منتخب المصارعة عن سعادته البالغة عقب التتويج بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو اليوم





بعد البرونزية الثالثة في طوكيو.. وزير الرياضة لـ صدى البلد: أعددنا أبطالنا منذ 2018 ونستعد لـ باريس 2024

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تقييمه للبعثة المصرية الأولمبية في طوكيو حتى الوقت الحالي بعد الحصول على الميدالية البرونزية الثالثة اليوم الأربعاء والتي حصدها كيشو بطل المصارعة الرومانية فيما كانت أول برونزيتين في التايكوندو لهداية ملاك وسيف عيسى.

ثالث ميدالية لمصر.. كيشو يحصد برونزية المصارعة في أولمبياد طوكيو

حصد محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب مصر للمصارعة، برونزية أولمبياد طوكيو في منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب الأولمبية، والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

وحقق كيشو الفوز على ارتيم سكورف، بطل منتخب روسيا، في مباراة دور الترضية بسبب إحرازه النقطة عن طريق اللعب ليحصد ثالث ميداليات مصر في أولمبياد طوكيو.