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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شقق ومنازل.. محافظ البحر الأحمر يسلم عقود بديل العشوائيات لمستحقيها بالغردقة

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر يسلم عدداً من عقود بديل العشوائيات

سلم محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الأربعاء، عدداً من عقود بديل العشوائيات ما بين شقق وبلوكات لمستحقيها بمنطقة الروضة بالغردقة، بحضور اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة.

 

أكد المحافظ، أن منطقة الروضة تضم كافة الخدمات التي يحتاجها الأهالي من مدارس ومسجد وملعب ومحلات ومخبز وغيرها من الخدمات الأخري.

 

موضحاً أن باقي الوحدات سيتم تسليم عقودها تباعاً بعد اكتمال الشروط والإجراءات المطلوبة من الجهات المعنية.

 

أوضح اللواء حنفي أن المحافظة قامت بإنشاء 250 منزلا ووحدة سكنية، وتم تسليم 108 منازل ووحدة سكنية منها 24 منزلا لسكان منطقة جبل العفش و28 وحدة سكنية بذات المنطقة، كما تم تسليم 24 منزلا و23 وحدة سكنية لساكني منطقة جبل مجاهد وجارٍ الإعداد لتسليم العقود المتبقية.

 

لافتاً أنه تم إنشاء هذه الشقق والمنازل بتمويل من صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

 

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أنه من حق المواطن أن يعيش حياة كريمة، وتوفير سكن آمن وكريم أقل حق من حقوق المواطن المصري، موضحاً أنه من حق المواطن أن يجد حياة كريمة ومكان سليم بيئياً ينعكس على الأبناء في المستقبل، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية الدائم بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وهو ما تقوم به الحكومة على أكمل وجه.

وجه أحد المواطنين الذين تسلموا العقود اليوم، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، قائلاً" كنا نواجه معاناه كبيرة خلال الفترات السابقة ولم ينصفنا ويرجع لنا حقوقنا أحد لاستلام الوحدات التي تأوينا وأسرنا إلا اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر"، مؤكداً أنه تم تطوير المنطقة بالفعل، وأصبح لها شكل جمالي ومنظم وتم تركيب أعمدة كهربائية لجميع الشوارع بالمنطقة وإنارتها باللمبات الموفرة.

قاطعه مواطن آخر قائلاً" المحافظ دائم الاهتمام بنا وبكل أبناء المحافظة ويستمع دائما لشكوانا، كما أجمع الحضور على أن جميع المرافق تم توصيلها إلى المنطقة وتعمل طوال الـ 24 ساعة دون انقطاع وان مياه الشرب تعمل طوال اليوم، لذلك لا نحتاج الي وجود خزانات أرضية.

البحر الأحمر تطوير مدينة الغردقة بديل العشوائيات منطقة الروضة بالغردقة مدينة الغردقة اخبار البحر الاحمر اخبار المحافظات اخبار محافظة البحر الأحمر

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