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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من الصعيد للإسكندرية.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها والحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسيوط - أسوان – دمياط – جنوب سيناء – الإسكندرية” بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط 15 قضية حيازة أسلحة نارية، ضُبط خلالها “12 بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش - 12 خزينة وعدد من الطلقات”، بحوزة 15 متهما "لـ 10 منهم معلومات جنائية". 

وفى مديرية أمن أسوان، تم ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها 8,300 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 50 كيلو جراما من مخدر البانجو - كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة"، بحوزة 6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 8 قطع سلاح نارى، عبارة عن “بندقية آلية - بندقية خرطوش - 6 فرد محلى- خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”، وتنفيذ 683 حكما قضائيا متنوعا. 

وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها “7,250 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 10 كيلو جرامات من مخدر البانجو - 7,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين”، وكذا 2 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين "لـهم معلومات جنائية".

وفى مديرية أمن جنوب سيناء، تم ضبط 6 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها "4,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش - كمية من مخدري "الهيروين، الهيدرو"، بحوزة 7 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

وفى مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من مخدرى "الحشيش، والآيس"، بحوزة 3 متهمين، وضبط 4 قضايا أسلحة نارية وبيضاء، ضُبط خلالها 4 قطع سلاح أبيض، بحوزة 4 متهمين.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام بنادق خرطوش تنفيذ الأحكام جنوب سيناء

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