محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع «البهلول» بمدينة بلطيم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، فى أعمال رصف شارع البهلول، بطول 700 متر، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.



أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق فى مراكز ومدن المحافظة، بإشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ والهيئة العامة للطرق والكبارى، وتندرج هذه الجهود فى إطار خطة شاملة لتطوير الطرق بالمحافظة، بالتوازى مع تحسين الخدمات فى جميع القطاعات.