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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع «البهلول» بمدينة بلطيم

رصف الطرق
رصف الطرق

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، فى أعمال رصف شارع البهلول، بطول 700 متر، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق فى مراكز ومدن المحافظة، بإشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ والهيئة العامة للطرق والكبارى، وتندرج هذه الجهود فى إطار خطة شاملة لتطوير الطرق بالمحافظة، بالتوازى مع تحسين الخدمات فى جميع القطاعات.

الهيئة العامة للطرق الهيئة العامة للطرق والكباري الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 الخطة الاستثمارية للعام المالي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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