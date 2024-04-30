عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المصل واللقاح عن "استرازينيكا": لا يوجد سبب يدعو للتخوف أو التوتر

صدى البلد

قال الدكتور مصطفي المحمدي ، مدير عام التطعيمات بهيئة المصل واللقاح، إنه  فيما يخص ما يثار حول اعتراف استرازينيكا بأن لقاحها تسبب في ظهور بعض الأعراض النادرة علي عدد قليل ممن استخدموا اللقاح فإن الأمر أولا يشير إلي أمانة الشركة في تعاملها مع المجتمع والتي كان مبعثها دراسة وملاحظة أعداد كبيرة ممن استخدموا اللقاح.


وتابع قائلا: لا سبب يدعو للتخوف أو التوتر أو ثمة قلق حيث إن ما اعترفت به استرازينيكا ليس بجديد وأن ظهور أعراض جانبية لأي لقاح أمر غير مقلق ولا مستغرب في مقابل ما يحققه اللقاح من حماية ووقاية تحافظ علي حياة ملايين من البشر من شر الإصابة بالمرض ومضاعفاته التي أودت بحياة الكثيرين.  


وتابع قائلا: الأمر أيضا متعلق بعدد قليل ممن استخدموا لقاح استرازينيكا في عام ٢٠٢١ وظهرت عليهم بعض الأعراض النادرة، والبعض منهم رأي مقاضاة الشركة فهي في سبيل ردها أمام المحاكم ذكرت ما أشير إليه وهو شبيه بما يكتب في النشرات الداخلية للأدوية من الأعراض الجانبية التي قد تصاحب استخدام الدواء فلا يعد ذلك دليلا علي فساد المستحضر أو أنه محظور استخدامه، ولكن السلطات المختصة والمنوط بها إصدار الموافقات علي طرح أي مستحضر للاستخدام بين البشر تلزم الشركات بذكر كل ما قد يتعلق أو يرتبط باستخدامه مع بيان مدي وفرصة ونسبة حدوث كل عرض من حيث الندرة أو الشيوع.

 
وقال مدير التطعيمات بهيئة المصل واللقاح أن كل ما أثير متعلق بمن تلقوا اللقاح منذ فترة وظهر حينها عليهم بعض الأعراض، وليس من تلقوا اللقاح منذ فترة طويلة وظهرت عليهم أعراض هذه الأيام، لأن في الغالب الأعراض الجانبية للقاح تحدث في الأيام أو الأسابيع القليلة التي تلي عملية التطعيم ومن النادر جدا أن يحدث عرض مقلق أو خطير بعد سنة أو أكثر من تلقي اللقاح. 

 

وأوضح الدكتور مصطفي المحمدي، أن ظهور الأعراض النادرة ليس بسبب أن اللقاح منقوص المأمونية، ولكن بسبب الاستخدام الموسع للقاحات والتي وصل استخدامها لمليارات من البشر، ومن الوارد أن تظهر النوادر والتي في الطبيعي لا يكون لها وجود.


وأكد علي مأمونية لقاحات كورونا بصفة خاصة واللقاحات كأداة وقائية ناجعة بصفة عامة، كان لها الأثر الملموس والواضح في تغيير الخريطة الصحية على الكرة الأرضية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

لقاح استرازينيكا وحقيقة حدوث جلطات.. الصحة تطمئن المواطنين والمصل واللقاح ترد علميا| خاص

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

قرار جديد في ليفربول بشأن محمد صلاح.. هل يستمر بالفريق؟

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

ترشيحاتنا

القانون الحالي منذ 42 سنة .. البارودي يطالب بإصدار تشريع جديد للتعاونيات

المصل واللقاح عن "استرازينيكا": لا يوجد سبب يدعو للتخوف أو التوتر

بدء جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية بحضور رئيسي وزراء البلدين

الشرطة البريطانية تعتقل شخصا بعد الاشتباه في تنفيذه عملية طعن شرق لندن

وزير التعليم يوجه بزيادة إنتاج مشغولات ومستلزمات المدارس الفنية والاهتمام بتسويقها

من الصعيد للإسكندرية.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كروب توب أسود .. هند عبد الحليم بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

5 أماكن بالجسم تحافظ على ثباته.. رائحة عطرك تدوم طول اليوم

بعد شجاره مع كلوب.. ليفربول يكشف مصير محمد صلاح خلال الموسم المقبل

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ