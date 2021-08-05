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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عبد الهادي مصباح يحذر من موجة إصابات كبيرة قادمة بفيروس كورونا ..فيديو

إصابات كورونا
إصابات كورونا

قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة ، إن وزارة الصحة تبذل مجهودا  كبيرا في توفير وتلقيح كافة المواطنين ، هناك الكثير من الدراسات أكدت أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات يكون تأثير متحور دالتا عليهم غير خطير ويمنعهم من الدخول ألي المستشفيات .

 


وأضاف مصباح خلال مداخلة هاتفية  خلال برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أن  فصل الصيف وخروج المواطنين ألي المصايف سيساعد في ارتفاع إصابات فيروس كورونا ونتيجة هذه الإصابات ستظهر في شهر سبتمبر وأكتوبر وستظهر الإصابات علي شكل موجة كبيرة .

 

ومن جانبها أوضحت دينا الشرقاوي أستاذ أمراض الجلدية بطب القصر العيني ، أن فيروس كورونا يؤثر علي مناعة الجسم ويضعفها وهذا يؤدي إلي حدوث تغيرات في الجلد ، بالإضافة ألي انه يؤدي ألي أصابة الشخص بالحساسية .

 

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قال دكتور عبد الهادي مصباح ، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، أن  سلالة ألفا من كورونا كان بداية ظهورها فى إنجلترا ، وسلالة بيتا كان بداية ظهورها في جنوب أفريقيا ، وسلالة جاما فى البرازيل.

 

وأضاف مصباح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”  أن السيطرة الوحيدة على أى جائحة هو التطعيم، لافتا إلى أنها هى التى قضت على شلل الأطفال والجدرى، وفى حال تطعيم 70% من الأشخاص من الممكن أن يحدث مناعة جماعية.

 

صنفت منظمة الصحة العالمية سلالة دلتا كورونا أنها "متغير مثير للقلق"  بالانضمام إلى سلالة ألفا ، التي ظهرت في المملكة المتحدة ؛ سلالة بيتا ، من جنوب أفريقيا ؛ وسلالة جاما التي شوهدت لأول مرة في البرازيل، لكن دلتا سرعان ما أصبحت الأكثر إثارة للقلق بين المجموعة حيث انها تصيب صغار السن .

يدق مسؤولو الصحة ناقوس الخطر من أن دلتا كورونا تهدد  بلدان ، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، التي دأبت مؤخرًا على التغلب على الوباء في التراجع وتفاقم الظروف في بلدان ، مثل الهند ، التي لا تزال تعاني من أزمة عميقة.

وجد الباحثون أن دلتا كورونا أكثر قابلية للانتقال داخل المنازل بنسبة 60 ٪ على الأقل من سلالة ألفا ، وهي البديل السائد في الولايات المتحدة ، وفقًا للصحة العامة في إنجلترا .

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