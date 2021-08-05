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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط: الانتهاء من إجراءات نقل موقفي سيارات الأجر

صدى البلد

صرحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انه تم الانتهاء من إجراءات نقل موقفي سيارات الأجرة لخطى "دمياط /المنصورة شرق" و "دمياط / المنزلة" الى موقف عزب النهضة المُنشأ حديثًا على مساحة ١ فدان.

وأشارت الى انه تم اخلاء الموقع القديم للموقف  بطريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" و ذلك لاستكمال أعمال التطوير التى تجرى بطول الطريق، وكذا موقف عزب النهضة للتأكد من جاهزيته و تشغيل منظومة المراقبة به، وأيضاً انتظام دخول سيارات الأجرة به.

وأوضحت انه تم الانتهاء من  إجراءات نقل سيارات الأجرة بخط" باب الحرس/ الشعراء /البنزينة" بالمنطقة التى تم تجهيزها أسفل كوبرى عزل النهضة .

 ووجهت "محافظ دمياط" بسرعة الانتهاء من كافة الخطوات المُتعلقة بتلك الخطة، مؤكدة أن ما يجرى تنفيذه يأتى فى إطار مخطط المحافظة للتنسيق الحضارى ووفقاً لتوجيهات السيد رئيس الوزراء بنقل المواقف خارج الكتلة السكنية.

 

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