ورشة عمل لبيطري دمياط حول تربية الحيوانات الأليفة

نظمت مديرية الطب البيطري بدمياط برئاسة الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط ، ورشة عمل بمكتبة مصر العامة بعزبة البرج ، للتوعية بتربية الحيوانات الأليفة .
جاءت الورشة للتوعية بشان تربية الحيوانات الأليفة وكيفية الاهتمام بها ورعايتها بالمنزل وأهم الأمراض المشتركة اللي تنتقل منها للإنسان .
تأتى الورشة في إطار تطبيق البروتوكول الخاص التعاون بين مديرية الطب البيطري بدمياط بقيادة الدكتور إيهاب شكري ومكتبات مصر العامة بدمياط .
حاضر بالندوة التابعة للورشة كل من الدكتورة شرين عيد مدير الإرشاد البيطري والدكتورة نشوى البهيد.
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