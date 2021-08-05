ميناء دمياط يستقبل 21 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 21 سفينة ..

وأضاف البيان ان حركة الصادر من البضائع العامة 18362 طن تشمل : 9850 طن يوريا و 4332 طن رمل و 1425 طن فوسفات و 2755 طن كوارتز .

وأوضح البيان،ان حركة الوارد من البضائع العامة 20593 طن تشمل : 1757 طن خشب زان و 9240 طن خردة. speakol كيف تحولت من 198 كجم إلى 136 كجم في 30 يوم فقط، جرب هذه الكبسولات كبسولات تخسيس speakol و 5390 طن سكر و 2600 طن حديد و 1606 طن كبريتات صوديوم .

وأشار البيان الى ان إجمالى حركة الصادر من الحاويات 742 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و خرشوف و ملوخية و فاصوليا و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( برسيم و شمر ) و فواكه ( فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و امريكا و كرواتيا و فرنسا و المانيا .. بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 589 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2431 حاوية مكافئة ..ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34174 طنا بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4216 شاحنة.

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