البيت هيقع علينا .. سكان الزاوية الحمراء يستغيثون

أرسل القارئ محمد حامد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من وجود منزل آيل للسقوط يمكن أن يتسبب في كارثة إنسانية.

وقال “حامد” في شكواه: هناك كارثة إنسانية يمكن أن تحدث قريباً فى منطقة الزاوية الحمراء وهى انهيار منزل مكون من 9 طوابق على السكان والمصلين الموجودين أسفل هذا المسجد وعلى المارة وعلى المنازل المجاورة .

وأضاف هذا المنزل المكون من ٩ طوابق كان قبل ثورة يناير مكون من ثلاث طوابق فقط وليس له عمدان او اساسات ولكن اصحابه قاموا ببناء ٦ أدوار مرة واحدة فى غفلة من الزمن وفى ظل حالة التسيب التى كانت تعيشها مصر وعند رفعهم للأدوار الستة قاموا بوضع قضيب من الحديد اسفل العقار داخل الزاوية او المسجد الموجود اسفل العقار ليتحمل رفع الأدوار.

وأضاف كما قاموا بتخفيف اسقف الادوار الستة التى قاموا ببنائها باضافة مادة الفليين الابيض الى الاسقف لتخفيف الاحمال .

وأشار انهم تقدمو بشكاوى عدة لرئيس حى الزاوية الحمراء وكذلك لقسم الزاوية الحمراء وفعلا صدر قرار بإزالة الادوار الستة المخالفة التى بنيت بدون ترخيص وحتى الان لم يتم ازالة تلك الادوار المخالفة التى تهدد حياتنا .

أرجو بحث المشكلة والتحقق من كلامى هذا عنوان المنزل المخالف هو (١) شارع رجب محمد حسن المتفرع من اول شارع الجزائر - الزاوية الحمراء .

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