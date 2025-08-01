بي ماي رومي .. ملتقى الشمامسة الأول ببني مزار

نظَّمت خدمة الشماسية بإيبارشية بني مزار والبهنسا الملتقى الأول للشمامسة بجميع كنائس الإيبارشية، تحت عنوان: “بي ماي رومي”.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، بمشاركة نيافة الأنبا أنيانوس، ومجمع الآباء الكهنة، وجميع الشمامسة والمرتلين المشاركين في الملتقى.

عقب القداس، ألقى الدكتور سامح طلعت، خادم بأسقفية الشباب، محاضرة بعنوان: “ما نؤمن به، نصلي به، نحيا به، نكرز به”.

تلتها محاضرة للقس أنطونيوس إبراهيم عياد بعنوان: “سلوكيات الشماس داخل وخارج الكنيسة”.

وتخلل اليوم عدد من الفقرات المتنوعة التي شارك فيها الشمامسة.