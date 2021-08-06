الدوري_الاسباني يتصدر تويتر بعد رحيل ميسي ..ومغردون: ليلة سقوط الدوري

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#الدوري_الاسباني بعد إعلان رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة بسبب عدم التواصل الي اتفاق بين الطرفين.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‏‏رحيل رونالدو عن الريال كان بمثابة رحيل نصف المتعه من الدوري الاسباني .. وفي رحيل ميسي لحظة انتهاء المتعه ف كرة القدم الإسبانيه بالكامل" و "‏ ليلة سقوط الدوري الاسباني ضربة قوية جداً والليجا الإسبانية بعد خروج ليونيل ميسي من برشلونة ، الدوري الإسباني أصبح بلا نجوم حقيقيين لهم وزنهم .. باريس ومانشستر سيتي الأقرب للظفر بالبرغوث الأرجنتيني"



وأعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، في بيان رسمي أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يستمر مع النادي .

وجاء بيان برشلونة كالاتي: "يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

" على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي وبنية واضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".



وأضاف:"في مواجهة هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في برشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية ".



وأتم:" يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".