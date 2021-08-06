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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الأميرية يشكون من انتشار القمامة بالقرب من القصر الرئاسي

صدى البلد

أرسلت القارئة ندى عزت شكواها لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد” متضررة من انتشار القمامة والتكاتك.

وقالت عزت في شكواها: “نعاني نحن سكان منطقة  سور المخابرات وقصر القبة والشوارع الموازية لمستشفى وادي النيل في حؤ الاميرية بعد أن كانت من الأماكن الهادية الراقية فجأة تتحول لمرتع للقمامة وموقف للتكاتك والبلطجية أمام المستشفي وشارع التقوى وسوزان مبارك”.

وأضافت: “أصبحت  المنطقة موقف تكاتك وميكروباصات وعشوائية مطلقة، بالإضافة إلى أن حديقة القصر بالشارع الرئيسي أصبحت في حالة لا يرثى لها ولا نستطيع العيش  بسلام بسبب التكاتك والضوضاء والتكسير والقمامة”.

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وطالبت المسؤلين برصف الثلاث شوارع الموازية لمستشفي وادى النيل وهم شارع وادى النيلشارع التقوىشارع سوزان مبارك وعمل انترلوك ليستطيع  المسنين والأطفال السير  عليه بأمان والحفاظ على حديقة قصر القبة اللى اصبحت مرتع للشحاتين والقمامه والمشبوهين.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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