سكان الأميرية يشكون من انتشار القمامة بالقرب من القصر الرئاسي

أرسلت القارئة ندى عزت شكواها لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد” متضررة من انتشار القمامة والتكاتك.

وقالت عزت في شكواها: “نعاني نحن سكان منطقة سور المخابرات وقصر القبة والشوارع الموازية لمستشفى وادي النيل في حؤ الاميرية بعد أن كانت من الأماكن الهادية الراقية فجأة تتحول لمرتع للقمامة وموقف للتكاتك والبلطجية أمام المستشفي وشارع التقوى وسوزان مبارك”.

وأضافت: “أصبحت المنطقة موقف تكاتك وميكروباصات وعشوائية مطلقة، بالإضافة إلى أن حديقة القصر بالشارع الرئيسي أصبحت في حالة لا يرثى لها ولا نستطيع العيش بسلام بسبب التكاتك والضوضاء والتكسير والقمامة”.

وطالبت المسؤلين برصف الثلاث شوارع الموازية لمستشفي وادى النيل وهم شارع وادى النيلشارع التقوىشارع سوزان مبارك وعمل انترلوك ليستطيع المسنين والأطفال السير عليه بأمان والحفاظ على حديقة قصر القبة اللى اصبحت مرتع للشحاتين والقمامه والمشبوهين.



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