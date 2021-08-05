سكان المنطقة التاسعة بمدينة نصر يشتكون من قمامة سوق المنهل وشادر السمك

أرسلت القارئة دنيا محمد من سكان المنطقة التاسعة بمدينة نصر شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من انتشار سوق المنهل وشادر السمك.



وقالت محمد في شكواها : نحن سكان المنطقة التاسعة مدينة نصر نتضرر من سوق المنهل وشادر الخراف والماعز المتواجد بجوار سوق المنهل للأسف الشديد تحولت المنطقة التاسعة الي مقالب قمامة بسبب هذا السوق



وطالب المسؤولين بمحافظة القاهرة بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة التاسعة مدينة نصر .



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