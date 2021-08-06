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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهجرة تطلق شعار المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج

المؤتمر الثاني للكيانات
المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج

أطلقت وزارة الهجرة المصريين بالخارج، شعار المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، والمقرر انعقاده يوم الأحد الموافق ١٥ أغسطس الجاري، في إطار جهود وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج، وإبراز دورهم في دعم الدولة وخطط الجمهورية الجديدة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المؤتمر يعكس دور مواطنينا بالخارج في دعم كل الجهود الوطنية المخلصة للنهوض بمصر، وإبراز النهضة المصرية في مختلف المجالات والأماكن التي تنظم الوزارة زيارات لها، لافتة إلى أن المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج مخصص أيضا لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والإسهام في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضحت وزيرة الهجرة أن شعار المؤتمر يتألف من ألوان العلم المصري على هيئة أشخاص متحدين ومتجانسين، مشيرة إلى أن هذا هو هدف المؤتمر وهو التقريب فيما بين الكيانات المصرية بالخارج وتجميعهم تحت مظلة واحدة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر بالخارج وهذا أمر هام جدًا، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، ولها دور كبير خلال هذه المرحلة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية، موضحة أن التعاون مع هذه الكيانات سيكون بمثابة أداة للدفاع عن مصر، والتي تقوم بنشر الأخبار الإيجابية والصحيحة عن الدولة المصرية والترويج للمشروعات التنموية.

 

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وكشفت الوزيرة عن أن المؤتمر سيستعرض آخر تطورات المشروعات القومية التنموية التي تجري على أرض مصر، إلى جانب مناقشة جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار والفرص المتوفرة للمصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم، فضلا عن الترويج للسياحة المصرية والمناطق السياحية في مصر، وكذلك استعراض المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".

الهجرة المصريين بالخارج للكيانات المصرية بالخارج السيسي السفيرة نبيلة مكرم

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