رامي رضوان عن وفاة دلال عبد العزيز: ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة

عبر الاعلامي رامي رضوان عن حزنه لوفاة حماته الفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب رامي رضوان: “أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، انا لله وانا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما”.

كان الفنان حسن الرداد أعلن عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".