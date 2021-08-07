مترو الأنفاق: انتظام الحركة بالخط الثاني بعد إصلاح العطل المفاجئ

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وإنتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الإتجاهين.

وأضافت أن ذلك جاء بعد حدوث عطل فني مفاجئ بأحد القطارات بمحطة أم المصريين بضواحي الجيزة بإتجاه المنيب الأمر الذى أدى إلى تفريغ القطار من الركاب بسكة الوسط ، وعلى الفور أنتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم العمل على إزالته وسحب القطار فوارغ إلى ورشة شبرا الخيمة وعودة حركة القطارات فى الاتجاهين إلى السرعات المعتادة .

مؤكدين أن حركة القطارات بالخط الأول والثاني تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها ولا يوجد أى أعطال .