لتنمية الصعيد تكليفات بإجراء حصر لتوسعات المصانع ...والتأكد من جدية المستثمرين لضمان تعظيم الاستفادة من الاراضى المتاحة

تكثف الحكومة جهودها خلال الفترات الراهنة؛ لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين و الأجانب لمساعدتهم علي اقامة مشروعاتهم واستثماراتهم الصناعية خصوصا بالمناطق المحرومة والصعيد، بما ينعكس علي معدلات التنمية وفرص العمل للشباب، إذ تعكف وزارة الصناعة والتجارة لاجراء مقابلات مع الجهات المعنية بمدن الصعيد للبدء في تفعيل خطط مرحلية لدعم تلك التوجهات.



وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تحرص علي تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لاتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بهدف تيسير الاجراءات وتوفير الوقت والجهد وبما ينعكس ايجاباً على سرعة تقديم الخدمة للمستثمر، مشيرةً الى ان تطبيق اللامركزية يمثل نهج واضح للوزارة خلال المرحلة الحالية.

تيسيرات للمستثمرين



وقالت ان الوزارة تسعى لايجاد فروع لكافة الجهات التابعة للوزارة التي يحتاجها المستثمر بالمحافظات موجهةً في هذا الاطار بدراسة انشاء فرع لمركز تحديث الصناعة داخل محافظة قنا بهدف اتاحة الخدمات التي يقدمها المركز لمساعدة المستثمرين على تطوير وتحديث مصانعهم .



واوضحت الوزيرة ان تيسير الاجراءات يعد حافز رئيسي للمستثمر لتنمية وتطوير مشروعه الصناعي، موجهةً في هذا الاطار الى تزويد فروع التنمية الصناعية بقنا بكوادر اضافية لمواجهة الطلب المتزايد من المستثمرين على خدمات الهيئة.

وحول طلب عدد من المستثمرين باتاحة اراضي لاجراء توسعات لمشروعاتهم، وجهت جامع هيئة التنمية الصناعية باجراء حصر لعدد المصانع الراغبة في اجراء توسعات بمحافظة قنا مع ضرورة التأكد من جدية المستثمرين لضمان تعظيم الاستفادة من الاراضي المتاحة



مركز تحديث الصناعة



وفيما يتعلق بمطالبة المستثمرين بأهمية تعديل قواعد اتاحة الخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة ليتسنى استفادتهم من خدمات المركز، اشارت وزيرة التجارة والصناعة الى ان هذا الامر جاري دراسته وسيتم عرضه على اجتماع مجلس الادارة المقبل لمجلس تحديث الصناعة لاقراره، الامر الذي يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز.

و لفتت الى ان خطة عمل الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة بهدف تركيز التنمية الصناعية المستهدفة لكل محافظة على المقومات والفرص المتاحة، الامر الذي يسهم في زيادة معدلات الانتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل

حراك صناعي في قنا



ومن جانبه اكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان المحافظة تشهد حراك صناعي كبير من خلال تطوير وتأهيل المناطق الصناعية بالمحافظة وكذا اقامة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن هناك تنسيق كبير بين المحافظة وكافة اجهزة الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين بالمحافظة والسعي لحل كافة التحديات التي تواجههم.

حوافز مطلوبة



و اشار النائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب الى اهمية هذه الزيارة لتحقيق مزيد من التواصل بين مستثمري محافظة قنا والوزراء والمسئولين وايجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، مطالباً بضرورة ايجاد مزيد من الحوافز امام المستثمرين لجذبهم للاستثمار في نطاق الصعيد بصفة عامة ومحافظة قنا بصفة خاصة، مع التركيز على الميزة النسبية المتاحة لمحافظة قنا والمتمثلة في الصناعات القائمة على الزراعة.

واشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب بالدور الوطني الذي تقوم به وزيرة التجارة والصناعة لتهيئة المناخ المواتي امام المستثمرين والسعي الدوؤب لايجاد حلول جذرية لكافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال



تفضيل المنتج المحلي



وأوضح محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب حول اهمية تعريف المستثمرين بمحافظة قنا بأهم الحوافز التي تضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية، مطالباً بضرورة منح المزيد من الحوافز والتيسيرات لمحافظات الصعيد، مع دراسة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي فضلاً عن اهمية تطبيق اللامركزية في فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات للتسهيل على المستثمرين.



اوضح محمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع الاقليمية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نجع حمادي، أنهتم بالفعل انشاء مكتب تمثيل للجهاز بالمدينة ويقدم خدماته يومان اسبوعياً وسيتم زيادة ايام التواجد بناء على توجيه وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز مع دراسة امكانية انشاء فرع للجهاز بالمدينة وعرض الامر على مجلس الادارة للموافقة وبدء اجراءات الانشاء .

