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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

للمره الثانية خلال 24 ساعة.. محافظ أسيوط يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي

صدى البلد

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قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسي 2021/ 2022  للمرة الثانية بمقدار 5 درجات على مستوى 11 إدارة تعليمية؛ ليصبح مجموع القبول 235 درجة بدلًا من 240 درجة.

وأوضح، خلال لقائه محمد ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن ذلك جاء بناء على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة محمد ابراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وبعض قيادات المديرية وفقاً لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه مع مراعاة تطبيق الاجراءات الاجراءات الاحترازية والوقائية نظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني.


وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية، إلى أنه فى اطار الجهود المبذولة حرصًا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية فإنه تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام للمرة الثانية وفي ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة، وفقا لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة مؤكدا أن محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التي حظيت بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجاً مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس.  


كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد اعتمد نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 بنسبة نجاح بلغت 73.75% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة بلغت 89.68 % للإعدادية المهنية.


وأوضح محمد ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن نتيجة الدور الاول للفصل الدراسي الثاني بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 73.75% وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثانى للإعدادية العامة 48 ألفا و467 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 66 ألفا و816 طالبًا لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 10 آلاف و607 طلاب نجح منهم 8059 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 89.68% فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 50% والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 71%.

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد الثانوية العامة التربية والتعليم

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