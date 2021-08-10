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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

15 دقيقة .. محاولات بدون خطورة على المرمى بين الزمالك والاتحاد السكندري

الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد السكندري

مرت الربع ساعة الأولى من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي بين الفريقين، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد الاسكندرية فى اطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم . 

وكادت كرة شيكابالا أن تكون أول تسديدة خطرة على مرمى محمد صبحي حارس الاتحاد فى الدقيقة 9 لكن الكرة وصلت سهلة .

وفى الدقيقة 14 أرسل هشام صلاح لاعب الاتحاد  تمريرة عرضية من جهة اليمين وصلت لخالد الغندور داخل منطقة الجزاء ولكن طالت من الأخير لخارج الملعب.

الزمالك يحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة والأهداف عن الأهلي المتصدر، ولكل منهما 64 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 41 نقطة من 28 مباراة، ويتيح له الفوز على الزمالك اقتحام المربع الذهبي واحتلال المركز الرابع.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد، محمود زيزو

ثلاثي ما قبل المهاجم: شيكابالا، بنشرقي، أحمد زيزو

المهاجم: سيف الجزيري

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:


في حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: هشام صلاح، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل.

الوسط: خالد الغندور، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدي.

وفي الهجوم: فوزي الحناوي، خالد قمر.

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري استاد الإسكندرية الدوري المصري شيكابالا محمد صبحي

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