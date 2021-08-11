مياه دمياط: منح شهادة المأمونية لمحطة كفر سليمان

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تطبيق خطط سلامة ومأمونية لجميع محطات مياه الشرب، والتي تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية، ومتابعة جودة المياه في كل مراحل الامداد من المصدر حتي المستهلك؛ لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وأعلن المهندس شاكر علي ابو العيلة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي دمياط، أنه تم منح محطة مياه الشرب بكفر سليمان شهادة اعتماد خطة وسلامة مأمونية المياه، من اللجنة العليا للمياه والتى تضم ممثلين عن وزارات الصحة والرى والبيئة والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



وشهد أعضاء لجنة مأمونية المياه من الوزارات والشركة القابضة برئاسة الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس حفل تسليم شهادة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة مياه كفر سليمان، وتسلم الشهادة رئيس شركه مياه دمياط.



وكان ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمولي، والدكتور وليد حسني، والدكتور محمد السيد، من الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة، والدكتورة مديرعام المعامل، والدكتورة مدير عام المعمل المركزي، والسادة رؤساء القطاعات بالشركة ومديري الادارات، واعضاء لجنة الاشراف على اعداد الخطة بشركة دمياط.