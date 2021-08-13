كريم يقلل من ظهور التجاعيد وإزالة التصبغات.. فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يعالج التصبغات والبقع والنمش، متابعة: كريم بينكي يساعد في المحافظة على البشرة من الترهلات والتجاعيد.



وأضافت "دينا ابو السعود" خلال حوارها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كريم بينكي يحتوي على مستخلص العرقسوس والتوت البري، من أجل العمل على تفتيح البشرة.



ونوهت إلى أنه يحتوى على فيتامين سي، يعمل على تفتيح لون البشرة ويحارب التجاعيد.

وأوضحت أن عبوة واحدة من كريم بينكى تناسب جميع أنواع البشرة وباقي أجزاء الجسم وتحارب الغمقان حتى فى المناطق الحساسة فى الجسم.

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، مضيفة أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

ولفتت الدكتورة دينا أبو السعود إلى أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجدة في الصيدليات، وهناك توصيل لجميع المحافظات، والأسعار في متناول الجميع.

وأوضحت أن الشركة لديها العديد من المنتجات، منها كريم وصابون وغسول للجسم بروائح مختلفة، والمنتج مميز لأن به معطرا ومرطبا وملمعا للجسم.



