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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبر x ترند.. مصطفى كامل يعلن تدهور حاله والدته.. دنيا سمير غانم : هفضل أشكركم طول عمري على احساسكم بينا

صدى البلد

رصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامة التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين:

بحبك يا أغلى أخت.. شيماء سيف تدعم النجمة دنيا سمير غانم

وجهت الفنانة شيماء سيف رسالة دعم للنجمة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت شيماء سيف صورة تجمعها ب دنيا سمير غانم و علقت قائلة : يارب اسعد قلبها وعوضها بكل الخير والفرحة والسعادة ، اللهم نقها من الهم والحزن وإفتح لها أبواب السعادة ،اللهم أرزقها صبرا وتوفيقا وسخر لها من الأقدار أجملها ومن حوائج الدنيا أيسرها وأحسنها اللهم أمدها بوافر جودك وإجعل لها مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية. اللهم أرحها من هموم الدنيا، وأرزقها التوفيق في جميع أمورها، بحبك يا اغلى اخت .

تعرض مركب بسمة وهبة للحرق بالساحل وإنقاذها من وسط المياه

تعرضت الإعلامية بسمة وهبة، لحادث حرق مركبها خلال تواجدها وابنتها خديجة فى مارينا بالساحل الشمالى.

واستغاثت الإعلامية بسمة وهبة، بأصدقائها المقربين منها بعد نشوب حريق في مركبها بمارينا، و تم انقاذها، حيث ذهبت صديقتها وزوجها لانتشالهم من المركب المحترق وعودتهم للمنزل مرة أخرى.

دنيا سمير غانم: هفضل أشكركم طول عمري على احساسكم بينا ومراعاة مشاعرنا

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة شكر لجمهورها  بعد مساندهم لها و دعمها بعد  وفاة والديها و نشرت صورة برفقة عائلتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتبت دنيا سمير غانم  : شكرا لكل الناس اللي بتحبنا و واقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا.. ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب .. لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس.. هم والله كلهم أهلي و إخواتي و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا.. شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله.. ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي و مامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا .

ادعو لأمي بالشفاء.. مصطفى كامل يعلن تدهور حاله والدته بسبب فيروس كورونا

أعلن المطرب مصطفي كامل  عن عودة والدته مرة أخرى للمستشفى بسبب مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب مصطفى كامل :أرجو من كل حبايبي الدعاء لأمي.. أمي عادت للمستشفى ربنا يحفظ الجميع من هذا الڤيروس يارب.

الفنانة شيماء سيف دنيا سمير غانم بسمة وهبة الاعلاميه بسمة وهبة مصطفى كامل إصابة مصطفى كامل بفيروس كورونا

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