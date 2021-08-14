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تعرض مركب بسمة وهبة للحرق بالساحل وإنقاذها من وسط المياه

صدى البلد

تعرضت الإعلامية بسمة وهبة، لحادث حرق مركبها خلال تواجدها وابنتها خديجة فى مارينا بالساحل الشمالى.

واستغاثت الإعلامية بسمة وهبة، بأصدقائها المقربين منها بعد نشوب حريق في مركبها بمارينا، و تم انقاذها، حيث ذهبت صديقتها وزوجها لانتشالهم من المركب المحترق وعودتهم للمنزل مرة أخرى.

يارب دايما في الحديد|أول تعليق من بسمة وهبة بعد حريق مركبها بـ الساحل

هنط في المية الحقوني|نشوب حريق في مركب الإعلامية بسمة وهبة بـ الساحل


ونشرت بسمة وهبة مقطع فيديو قالت فيه: "يا جماعة أي حد عنده مركب في مارينا 5 من أصحابي، ممكن يتصل بيا لأن المركب عطلانة بيا أنا وخديجة.

 

وتابعت" المركب اللي أنا فيها غالبًا مولعة من تحت والمركب واقفة بينا..  مفيش قلق ومفيش حاجة ولو حصل حاجة هنط في المياه".

 

وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وذلك بعد حدوث حريق في مركبها بالساحل الشمالي.


قالت بسمة في فيديو جديد لها "إنها بمجرد توجيه استغاثة عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، بعد حدوث حريق في مركبها بالساحل الشمالي، تواصلت معها إحدى صديقاتها، وأنقذتها وهي الآن بسلام مع ابنتها في منزلها.


وأضافت وهبة : "مش عارفة إيه علاقة الصيف بالحوادث، السنة اللي فاتت حصل حادثة الجيت، والسنة دي المركب ولع، الحمد لله إحنا بخير، الحمد لله ببركة يوم الجمعة، شكرًا يا جماعة لكل حد سأل، إحنا بخير، شكرًا يا جماعة".


وعلقت بسمة وهبة علي الفيديو قائلة "الحمدلله اللي جت ع كده يا رب دايماً ف الحديد ولا فينا ولا ف غالي فينا".

 

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