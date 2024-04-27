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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سحلوهم.. تعلق ساخر من أحمد موسى عن مشاهد إعتقال طلاب الجامعات الأمريكية

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاهد اعتقالات طلاب الجامعات الأمريكية في الولايات المتحدة وذلك بسبب دعمهم للشعب الفلسطيني .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشاهد أبشع صور أتية من أمريكا ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كل الجامعات الأمريكية شهدت احتجاجات ومظاهرات للطلاب للمطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الشرطة الأمريكية سحلت طلاب الجامعات الأمريكية".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الشرطة الأمريكية كانت بتربط الطلاب الأمريكيين المحتجين في الشجر"، وتابع ساخرا:" هذه هي الديمقراطية الامريكية في أبهى صورها ".

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