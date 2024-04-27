سحلوهم.. تعلق ساخر من أحمد موسى عن مشاهد إعتقال طلاب الجامعات الأمريكية

علق الإعلامي أحمد موسى، على مشاهد اعتقالات طلاب الجامعات الأمريكية في الولايات المتحدة وذلك بسبب دعمهم للشعب الفلسطيني .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشاهد أبشع صور أتية من أمريكا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كل الجامعات الأمريكية شهدت احتجاجات ومظاهرات للطلاب للمطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الشرطة الأمريكية سحلت طلاب الجامعات الأمريكية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الشرطة الأمريكية كانت بتربط الطلاب الأمريكيين المحتجين في الشجر"، وتابع ساخرا:" هذه هي الديمقراطية الامريكية في أبهى صورها ".