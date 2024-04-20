اعتقالات في جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسطينيين|فيديو

ألقت شرطة نيويورك القبض على العديد من المتظاهرين في جامعة كولومبيا الذين أقاموا مخيماً مؤيداً للفلسطينيين.

وكان المتظاهرون الذين اعتقلوا يطالبون الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات التي قالوا إنها تستفيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقال العديد من الطلاب المشاركين في الاحتجاج إنهم تم فصلهم أيضًا من جامعة كولومبيا وكلية بارنارد. ومن بينهم إسراء حرسي، ابنة النائبة الأمريكية إلهان عمر.

وكانت عضوة الكونجرس قد استجوبت رئيس جامعة كولومبيا في جلسة استماع، يوم الأربعاء، لمعرفة أسباب استهداف الجامعة من قبل المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.