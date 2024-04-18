وجه له رسالة تحذير.. وزير خارجية الأردن يلتقي نظيره الإيراني في نيويورك

التقي وزير الخارجية الأردني الدكتور أيمن الصفدي نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان على هامش اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك.

وأكد الصفدي لنظيره الإيراني أن عمان لن تسمح أن يكون الأردن ساحة للمعركة بين إيران وإسرائيل.



وأضاف الصفدي أن قضية فلسطين تمثل أولوية قصوى بالنسبة للأردن، وسنواصل جهودنا لإنهاء الحرب على غزة.

من جانبه؛ قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إن العمل العسكري الدقيق والمدروس للغاية الذي قامت به إيران جاء ضد القواعد العسكرية والاستخباراتية التي كانت مصدر الهجوم على المقر الدبلوماسي لبلادنا في دمشق.