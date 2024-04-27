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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ببدلة تايجر .. ياسمين عبدالعزيز ضيفة إسعاد يونس في «صاحبة السعادة»|شاهد

صدى البلد

شاركت ياسمين عبد العزيز جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام بصور جديدة تجمعها بالفنانة إسعاد يونس كضيفة فى برنامج صاحبة السعادة.

وتألقت ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية بدلة تايجر ستان.

وتتميز ياسمين عبد العزيز  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد ياسمين عبد العزيز أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.


 ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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اسعاد يونس الفنانة إسعاد يونس رنامج صاحبة السعادة صاحبة السعادة فنانة إسعاد يونس ياسمين عبد العزيز

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