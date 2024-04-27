نيفين منصور تفجر مفاجأة بشأن وقف القيد بجداول نقابة المحامين

قالت الإعلامية نيفين منصور، إن الفترة الماضية انتشرت أخبار كثيرة بشأن وقف القيد بجداول نقابة المحامين، بهدف مواجهة زيادة أعداد طالبي القيد من خريجي كليات الحقوق المختلفة.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن هناك أعضاء نقابة المحامين خرج للمواقع الإلكترونية، وصرح بأن قرار وقف القيد صحيح، وأن هناك ضوابط جديدة للقيد.

ولفتت إلى أن بعض أعضاء النقابة خرج وقال أن وقف القيد بشكل مؤقت لحين عرض الأمر على أول اجتماع لمجلس النقابة والمرتقب خلال أيام لمناقشة ضوابط القيد الجديدة، تهدف إلى تنظيم أعداد القبول بالجداول.

وأشارت إلى أن البعض من أعضاء النقابة قال إيضًا إن قرار الوقف جاء بعد أن تقدم أكثر من 9000 خريج في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024، وأن هناك مواجهة لهذه الزيادة الثانوية.

وأوضحت أن البرنامج حصل تصريحات من عبدالحليم علام، نقيب المحامين، ونفى ما يتردد بشأن وقف القيد بجداول نقابة المحامين، وأنه لا يوجد أي قرار بشأن وقف القيد بالنقابة.



