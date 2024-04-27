ترامب يعلن الحرب على الدولة العميقة ويهدد بتدميرها | تقرير

في تجمع انتخابي تلو الآخر، يوجه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب هتافات صاخبة لأنصاره مع وعد بما سيحدث إذا حصل على فترة ولاية أخرى: 'سوف نهدم الدولة العميقة'.

في جوهره، إنه إعلان حرب على الحكومة الفيدرالية، وهو تعهد بتغيير حجمها ونطاقها وجعلها أكثر خضوعًا لأهواء ترامب ونظرته للعالم.

تُظهر تصريحات الرئيس السابق ومخططات السياسة التي وضعها كبار المسؤولين في إدارته الأولى والمقابلات مع الحلفاء أن ترامب على استعداد لمضاعفة تنفيذه في فترة ولاية ثانية على الأوامر التنفيذية التي تعثرت، أو تلك التي مُنع من تنفيذها في المرة الأولى. .

يسعى ترامب إلى إلغاء تدابير حماية الخدمة المدنية المعمول بها منذ أكثر من 140 عامًا. لقد قال إنه سيجعل 'كل موظف في السلطة التنفيذية قابلاً للفصل من قبل رئيس الولايات المتحدة' حسب الرغبة. وعلى الرغم من أن أكثر من 85% من الموظفين الفيدراليين يعملون بالفعل خارج منطقة العاصمة، إلا أن ترامب يقول إنه 'سيجفف المستنقع' وينقل ما يصل إلى 100 ألف وظيفة خارج واشنطن. خططه تقضي بإلغاء أو تفكيك أقسام بأكملها.

وتُظهِر نظرة فاحصة على جهوده السابقة المتقطعة كيف يمكن لمبادرات ترامب، في فترة ولاية أخرى، أن تضعف قطاعات كبيرة من الحكومة الفيدرالية.

وفي حين يتبنى أنصاره خطط ترامب، يحذر خبراء السياسة من أنها ستؤدي إلى تفريغ وتسييس القوى العاملة الفيدرالية، وإجبار العديد من الموظفين الأكثر خبرة ومعرفة، وفتح الباب أمام الفساد ونظام المحسوبية السياسية.

خذ على سبيل المثال بيان ترامب على موقع حملته على الإنترنت: 'سأعيد على الفور إصدار أمري التنفيذي لعام 2020 الذي يعيد سلطة الرئيس لإزالة البيروقراطيين المارقين. وسوف أمارس هذه القوة بقوة شديدة.

أعاد هذا الأمر التنفيذي تصنيف العديد من موظفي الخدمة المدنية، الذين تكون وظائفهم غير حزبية ومحمية، كمعينين سياسيين يمكن فصلهم حسب الرغبة. في ذلك الوقت، أدان أكثر من أربعة عشر مسؤولاً من عشر إدارات رئاسية جمهورية وديمقراطية، بما في ذلك بعض الذين خدموا في عهد ترامب، الأمر. وفي رسالة مشتركة، حذروا من أن ذلك 'سيسبب ضررًا طويل الأمد لإحدى المؤسسات الرئيسية لحكومتنا'.

وفي النهاية، لم يكن لأمر ترامب تأثير يذكر لأنه أصدره في الأشهر الأخيرة من ولايته، وقد ألغاه الرئيس جو بايدن بمجرد توليه منصبه.

ولكن إذا قام ترامب، كما وعد، بتغيير الآلاف من وظائف الخدمة المدنية إلى مناصب معينة سياسيًا في بداية فترة ولايته الثانية، فقد يواجه عدد كبير من الموظفين الفيدراليين الطرد ما لم يضعوا الولاء لترامب قبل خدمة المصلحة العامة، كما يحذرون. خبراء السياسة.

وقال دونالد موينيهان، أستاذ السياسة العامة بجامعة جورج تاون، لشبكة CNN: “إنه تهديد حقيقي للديمقراطية”. 'هذا شيء يجب على كل مواطن أن يدركه بشدة ويشعر بالقلق منه لأنه يهدد حقوقه الأساسية.'

وقال موينيهان إن جعل أعداد كبيرة من الوظائف خاضعة للتعيين على أساس الانتماء السياسي سيكون بمثابة 'أكبر تغيير على الإطلاق في القطاع العام الأمريكي' منذ إنشاء الخدمة المدنية على أساس الجدارة في عام 1883.

قال أحد مهندسي تلك الخطة لولاية ترامب الثانية نفس الشيء في مقطع فيديو العام الماضي لمؤسسة التراث. وقال راسل فوت، الذي شغل منصب مدير مكتب الإدارة والميزانية في عهد ترامب: 'سيكون هذا الأمر رائداً'. لقد رفض طلبات المقابلة من CNN. لكنه تحدث في الفيديو مطولاً عن خطة سحق ما أسماه “البيروقراطية المستيقظة والمسلحة”. وناقش فوت تفكيك أو إعادة تشكيل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة حماية البيئة، من بين جهات أخرى.

ركز فوت على خطة صاغها لإعادة إصدار الأمر التنفيذي لترامب لعام 2020، والمعروف باسم الجدول F. ومن شأنه إعادة تصنيف أي موظفين فيدراليين يعتبرون أن لهم تأثيرًا على السياسة كمعينين سياسيين. تعد إعادة إصدار الجدول F جزءًا من خارطة الطريق، المعروفة باسم مشروع 2025، والتي تمت صياغتها لولاية ترامب الثانية من قبل عشرات المجموعات المحافظة ونشرتها مؤسسة التراث.

يقول فوت إن تغيير الخدمة المدنية ضروري لأن الحكومة الفيدرالية 'تتخذ كل قرار على أساس التطرف المتعلق بتغير المناخ وعلى أساس التشدد حيث تحاول فعليًا تقسيم البلاد إلى مضطهدين ومضطهدين'.

وأشار متحدث باسم حملة ترامب إلى شبكة CNN إلى بيانين للحملة يعودان إلى أواخر العام الماضي، جزئيًا للرد على أسئلة الصحفيين حول وثيقة مشروع 2025 التي تضم أكثر من 900 صفحة. وقالت الحملة: 'لا تتحدث أي من هذه المجموعات أو الأفراد باسم الرئيس ترامب أو حملته... التوصيات السياسية من الحلفاء الخارجيين هي مجرد توصيات'. ومع ذلك، فإن توصيات مشروع 2025 تتبع إلى حد كبير ما أوضحه ترامب بخطوط عريضة في خطابات حملته الانتخابية ــ على سبيل المثال، خططه لإعادة إصدار أمره التنفيذي لعام 2020 'في اليوم الأول'.

ظاهرياً، لن يؤثر الجدول F المعاد إصداره إلا على مواقف صنع السياسات. لكن الوثائق التي حصل عليها اتحاد موظفي الخزانة الوطنية وتمت مشاركتها مع CNN تظهر أنه عندما كان فوت يدير مكتب الإدارة والميزانية في عهد ترامب، كانت قائمة المناصب التي سيتم إعادة تصنيفها ضمن الجدول F تشمل المساعدين الإداريين ومديري المكاتب والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والعديد من المناصب الأخرى الأقل أهمية.

وقالت رئيسة NTEU دورين غرينوالد للصحفيين في المؤتمر التشريعي السنوي للنقابة إنها تقدر أن أكثر من 50 ألف عامل سيتأثرون في جميع الوكالات الفيدرالية. وقالت إن وثائق مكتب الإدارة والميزانية 'وسعت تعريف المواقف السرية أو السياسية إلى حد السخافة'.

تشير تعليقات ترامب حول رغبته في أن يكون قادراً على طرد جميع موظفي السلطة التنفيذية حسب الرغبة إلى أن الأعداد في فترة ولاية ثانية ستكون أكبر بكثير.

وقال موينيهان، من جامعة جورجتاون، إن السياسات الأمريكية تمنح الرئيس بالفعل 'عددًا أكبر بكثير من المعينين السياسيين مما تسمح به معظم الدول الغنية الأخرى' - حوالي 4000 منصب.

وقال كينيث باير، الذي شغل منصب مسؤول كبير في مكتب الإدارة والميزانية في عهد الرئيس باراك أوباما: 'تمتلك جميع الديمقراطيات الغربية تقريبًا خدمة مدنية محترفة لا تستجيب لأي حزب سياسي يتواجد في السلطة، ولكنها محصنة ضد هذا النوع من المشاحنات الحزبية'. . 'إنهم يجلبون... الخبرة الفنية، والشعور بالتاريخ الطويل والمنظور للعمل الذي يتعين على الحكومة القيام به.' إن جعل الآلاف من المناصب الإضافية عرضة للتغيير السياسي يخاطر بخسارة تلك الخبرة، في حين يتم جلب 'أشخاص يحصلون على وظائف لمجرد أنهم قدموا خدمة ما للحزب، أو تم انتخاب الرئيس. وبالتالي، هناك خطر الفساد.