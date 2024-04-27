+90| الجونة يحقق فوزا قاتلا على الاتحاد السكندري في الدوري

تغلب فريق الجونة على الاتحاد السكندرى بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد خالد بشارة في الغردقة، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة هذا الموسم.

افتتح الاتحاد السكندري التسجيل عن طريق لاعبه خالد الغندور في الدقيقة 66 قبل أن يتعادل أيمن سعد موكا للجونة في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، فيما أحرز أحمد حسام هدف الفوز للفريق الساحلي فى الدقيقة "90+4".

ترتيب الاتحاد السكندري والجونة في الدوري

يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة من 19 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات فقط.

بينما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 28 نقطة، جمعها من 19 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في مثلها مواجهات وخسر 5 مرات، وسجل لاعبوه 24 هدفا واستقبل 26 هدفا حتى الآن.

تشكيل الاتحاد السكندرى أمام الجونة

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح، أبوسليمة، مصطفى إبراهيم، كريم الديب.

خط الوسط: عمرو صالح، خالد الغندولر، ناصر ناصر .

خط الهجوم: بواتينج، مابولولو، ميسي.

تشكيل الجونة أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كمال أبوالفتوح - أحمد عبد الرسول - أحمد حسام - أحمد شوشه.

خط الوسط: الدغامي ورضا صلاح وأيمن موكا وفرانك إيتوجا وأشرف مجدي.

خط الهجوم: أرنود.