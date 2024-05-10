نجم الأهلي يطمئن جماهير الزمالك قبل موقعة نهضة بركان

أكد مجدي طلبة نجم الأهلي السابق أن نادي الزمالك لديه القدرة على تخطي عقبة نهضة بركان المغربي في لقاء الذهاب في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف مجدي طلبة فى تصريحات تلفزيونية:" من وجهة نظري أن الزمالك قادر على تخطي نهضة بركان المغربي وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في القاهرة".

وتابع:"حظوظ فريق الزمالك قوية في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي ".

ويستعد نادي الزمالك، لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.