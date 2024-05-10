عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري لـ بلينكن: نجدد التحذير من مخاطر العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

شكري يتلقى اتصالا
شكري يتلقى اتصالا من بلينكين

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى، اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
 

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن مباحثات الوزيرين تركزت على مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في رفح الفلسطينية، والمرحلة الدقيقة التي تمر بها المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى هدنة تسمح بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت

 واتفق الوزيران علي أهمية حث الأطراف على إبداء المرونة وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق هدنة يضع حداً للمأساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.
 

وفي ذات السياق، جدد الوزير شكري لنظيره الأمريكي التأكيد على مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة رفح الفلسطينية، وما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية كارثية على أكثر من ١،٤ مليون فلسطيني، وعواقب أمنية ستطال استقرار وأمن المنطقة، وهو الأمر الذى اتفق معه وزير خارجية الولايات المتحدة، وتم التشديد على الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم. 
 

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري تناول مع نظيره الأمريكي تداعيات العمليات العسكرية وسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، والمخاطر المستقبلية لاستمرار هذا الوضع. 

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق عن كثب لمواصلة دفع الأطراف للتوصل إلى هدنة شاملة في غزة، ووضع حد للأزمة الإنسانية في القطاع.

السفير أحمد أبو زيد وزارة الخارجية سامح شكري وزير الخارجية انتوني بلينكن الولايات المتحدة الامريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

بعد القبض عليه.. من هو صاحب الاستعراض بسيارته في الإسماعيلية.. تفاصيل

تصل لـ40 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

تأخر 5 شهور.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

صلاح مظلوم.. غضب في ليفربول بسبب الفرعون المصري

موضوعات متعلقة

شكري لنظيره الإيراني: الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ضرورة حتمية

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان جهود حلحلة الأزمة في قطاع غزة

الخارجية: الاجتماع التشاوري شهد مباحثات مطولة لوقف الحرب على غزة

مصر: الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان يكلل الجهود المبذولة لترسيم الحدود بين البلدين

وزير الخارجية : مصر حريصة على تبنى منهج شامل لحوكمة الهجرة

السفير المصري في كوناكري يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا

الموقف بالشرق الأوسط بعد الهجمات الإيرانية ضمن مباحثات وزيري الخارجية المصري والإسرائيلي

شكري: مصر تهتم بتعظيم استفادة الشركات السنغافورية من الفرص الاستثمارية في مشروعاتها الكبرى

ترشيحاتنا

إلغاء رخصة قيادة السيارة في هذه الحالة طبقا لقانون المرور.. تعرف عليها

دعاء المذاكرة.. احرص عليه وهذه نصائح الشيخ الشعراوي

فتحة طويلة .. لقاء الخميسي بفستان أوف وايت تشعل إنستجرام

شكري لـ بلينكن: نجدد التحذير من مخاطر العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

خالد الإخميمي: جمهور غزل المحلة سبب عودتنا للممتاز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتحدى سامسونج وأبل وبإمكانيات ستبهرك.. ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4

مكشوف وقصير .. شاهد إطلالات اليسا بألبوم أنا سكتين يثير السوشيال ميديا

بإمكانيات مذهلة لن تجعلك تندم..اختار بين هاتفي Aquos R9 وAquos Wish 4

استشاري صدر يفجر مفاجأة عن مضاعفات لقاح "الأسترازينيكا"

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-