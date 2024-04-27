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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمدي بخيت: إسرائيل يجب أن تفكر في الموقف المصري قبل اجتياح رفح الفلسطينية

اللواء حمدي بخيت
اللواء حمدي بخيت

قال اللواء حمدي بخيت المحلل العسكري والاستراتيجي، إن أول ما يجب أن تضعه إسرائيل في حسبانها قبل اجتياح رفح الفلسطينية هي الخسائر المنتظرة، والموقف المصري، وكذلك موقف الرهائن.

وأضاف اللواء حمدي بخيت، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن الموقف المصري لا يستهان به، ويجب أن يوضع له مليون حساب، مشيرا إلى أن كل جانب له سقف مطالب وكلما طالت الأزمة زادت المطالبات.

وأشار إلى أن الكثير من الدول ألمحت إلى أن إقدام  إسرائيل على خطوة الغزو لرفح الفلسطينية؛ سيقطع الكثير من العلاقات معها.

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اللواء حمدي بخيت برنامج الحياة اليوم حمدي بخيت توك شو

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