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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. البنوك تستأنف عملها بعد نهاية إجازة السنة الهجرية

البنك المركزي
البنك المركزي

تستأنف البنوك عملها، صباح اليوم الأحد، الموافق 15-8-2021، في الثامنة والنصف من صباح اليوم نفسه، بعد انتهاء مهلة الإجازة الممنوحة للعاملين بالجهاز المصرفي، منذ الخميس الماضي.


يشار إلى أن  البنك المركزي المصري أصدر قرارا- الأسبوع الماضي- بتعطيل العمل بالجهاز المصرفي اعتبارا من الخميس الماضي ولمدة يومين ضمن فترات الراحة الأسبوعية للبنوك؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1433 هـ .


وألزم البنك المركزي المصري بموجب قراره البنوك العاملة بالسوق المصرية، استئناف عملها اعتبارا من غد الأحد، بما يعني أن الجهاز المصرفي قد حصل علي إجازة لمدة 3 أيام متصلة تشمل يومي الراحة الأسبوعية والمحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.


وسبق لرئاسة مجلس الوزراء، قرارا باعتبار يوم الإجازة المحدد، الخميس الماضي، بأنه عطلة مدفوعة الأجر بالوزارات و المصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة رأس السنة الهجرية.


وأضاف القرار أن الخميس إجازة بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية. 

اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي البنوك المصرية إجازة رأس السنة الهجرية

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