حزب الله يقصف موقع المالكية بالصواريخ الموجهة

استهدفت عناصر حزب الله اللبناني بعد ظهر يوم الأربعاء بالصواريخ الموجهة موقع المالكية حيث أصابوه إصابة مباشرة.
ووفق البيان الصادر عن حزب الله اللبناني؛ فأن ذلك القصف جاء بعد رصد ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية.
وذكر البيان أن ذلك الهجوم جاء دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة.
وأشار البيان الي ان الهجوم علي موقع المالكية جاء بالتزامن مع دك المجاهدون الموقع بقذائف المدفعية واوقعوا أفراد حاميته بين قتيل وجريح.
كما استهدفت العناصر التجهيزات التجسسية لقوات الاحتلال بذات الموقع حيث تم تدميرها كاملة .