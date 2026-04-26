تدريس مادة البرمجة وتسليم التابلت لطلاب التعليم الفني العام المقبل

أعلن الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم ، أن العام المقبل سيتم إدخال مادة البرمجة لطلاب التعليم الفني ، كما سيتم تسليم التابلت لطلاب التعليم الفني .

وانطلقت منذ قليل فعاليات “أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026”

و يقام أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026 ، خلال الفترة من الأحد 26 إلى الأربعاء 29 أبريل 2026، بمركز التجارة العالمي بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، واتحاد الصناعات المصرية، وشراكة دعم التوظيف ، وذلك تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وبدأت فعاليات “أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026”، بحضور محمد عبد اللطف و ير التربية والتعليم والتعليم الفني

ويأتي هذا الحدث كأكبر منصة وطنية تربط خريجي التعليم الفني مباشرة بفرص العمل الحقيقية، وذلك بمشاركة واسعة تصل إلى 50 شركة يومياً من كبرى الكيانات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، في مشهد يعكس ثقة سوق العمل في كفاءة خريجي التعليم الفني المصري.

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : اليوم، يتم طرح ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني بمختلف تخصصاته وذلك خلال “أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026”

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا يعكس ثقة قطاع الصناعة في قدرات خريجينا، ويؤكد أننا ننتقل من مرحلة المحادثات إلى مرحلة التنفيذ.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن “أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026” ليس مجرد فعالية، بل هو رسالة، رسالة بأننا نُغلق الفجوة بين التعليم والتوظيف، ورسالة بأن التعليم الفني في مصر لم يعد مسارًا موازيًا، بل أصبح ركيزة أساسية للتنمية الوطنية.

واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلمته قائلا : يحمل “أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026” أهمية خاصة، فللمرة الأولى، نُطلق هذه المبادرة على المستوى المركزي للوزارة، بما يعكس أولوية هذا الملف لدى الدولة. والأهم من ذلك، أننا نجمع بين عالمين لم يعد مقبولًا أن يعملا بمعزل عن بعضهما الفصل الدراسي، وسوق العمل، فخلف كل خريج ممثل هنا اليوم، لا توجد مجرد شهادة، بل شاب يبحث عن فرصة، وأسرة تنتظر الاستقرار، ووطن يستثمر في مستقبله.