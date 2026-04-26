خبير سياسي: التصعيد الإيراني الأمريكي “عضّ أصابع” وليس حربًا شاملة.. والمفاوضات معقدة وقد تطول

قال مختار غباشي إن التصعيد الحالي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أقرب إلى كونه “ضغط تفاوضي متبادل” وليس استعدادًا مباشرًا لحرب واسعة، موضحًا أن كل طرف يمتلك أوراق قوة يحاول الحفاظ عليها دون تقديم تنازلات كبيرة.

وأوضح “غباشي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الجانب الإيراني يرى أنه حقق نوعًا من الصمود أمام الضغوط الأمريكية، ويمتلك ورقة استراتيجية مهمة تتمثل في السيطرة والتأثير على مضيق هرمز، بينما تسعى الولايات المتحدة لتحقيق مكاسب من العمليات التي قامت بها، حتى لو لم تحقق أهدافها بالكامل.

وأشار إلى أن المشهد الحالي يعكس حالة “عدّ أصابع” بين الطرفين، حيث تمارس إيران نفوذها في المضيق، مقابل فرض واشنطن ضغوطًا وحصارًا على الموانئ الإيرانية، في ظل وساطة تقودها باكستان عبر مقترحات متبادلة لم تصل بعد إلى مرحلة اتفاق.

وأضاف أن تعثر انطلاق جولات التفاوض حتى الآن يعكس حجم الفجوة بين الطرفين، مؤكدًا أن الوصول لاتفاق لن يكون سريعًا كما يتوقع البعض، بل قد يستغرق وقتًا طويلًا بسبب تعقيد الملفات وتشابك المصالح.

واختتم بأن الصراع في جوهره لا يقتصر فقط على الملف النووي، بل يمتد إلى أبعاد اقتصادية واستراتيجية أوسع، ما يجعل أي تسوية محتملة أكثر تعقيدًا.