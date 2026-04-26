قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري
مؤتمر صحفي غدا في الزمالك للإعلان عن تفاصيل الشراكة مع راع جديد
عماد الدين حسين: حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض فردي ولا علاقة له بحرب إيران
كيف يفكر توروب لمواجهة الأهلي وبيراميدز؟.. الخطة كاملة
التضامن:بدء سفر حجاج الجمعيات أول أسبوع في مايو المقبل
6 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة انبي والأهلي؟
الجيش المصري بالمركز الـ 12 عالميا والبحرية الـ 6.. اللواء النصيري يوجه رسالة للمصريين
شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لجمهورها وتدعو لـ هاني شاكر بالشفاء.. فيديو
قائد قوة القدس بالحرس الثوري: حزب الله أثبت كذب ادّعاءات الكيان بشأن تدميره
طلاب صيدلة الأزهر بأسيوط يطلقون حملة للتبرع بالدم تحت شعار أنا متبرع دائم
تحديث 80% من مناهج التعليم الفني مواكبة سوق العمل
إيرادات الأفلام.. صراع شرس بين أحمد مالك والفيشاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير سياسي: التصعيد الإيراني الأمريكي “عضّ أصابع” وليس حربًا شاملة.. والمفاوضات معقدة وقد تطول

رحمة سمير

قال مختار غباشي إن التصعيد الحالي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أقرب إلى كونه “ضغط تفاوضي متبادل” وليس استعدادًا مباشرًا لحرب واسعة، موضحًا أن كل طرف يمتلك أوراق قوة يحاول الحفاظ عليها دون تقديم تنازلات كبيرة.

وأوضح “غباشي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الجانب الإيراني يرى أنه حقق نوعًا من الصمود أمام الضغوط الأمريكية، ويمتلك ورقة استراتيجية مهمة تتمثل في السيطرة والتأثير على مضيق هرمز، بينما تسعى الولايات المتحدة لتحقيق مكاسب من العمليات التي قامت بها، حتى لو لم تحقق أهدافها بالكامل.

وأشار إلى أن المشهد الحالي يعكس حالة “عدّ أصابع” بين الطرفين، حيث تمارس إيران نفوذها في المضيق، مقابل فرض واشنطن ضغوطًا وحصارًا على الموانئ الإيرانية، في ظل وساطة تقودها باكستان عبر مقترحات متبادلة لم تصل بعد إلى مرحلة اتفاق.

وأضاف أن تعثر انطلاق جولات التفاوض حتى الآن يعكس حجم الفجوة بين الطرفين، مؤكدًا أن الوصول لاتفاق لن يكون سريعًا كما يتوقع البعض، بل قد يستغرق وقتًا طويلًا بسبب تعقيد الملفات وتشابك المصالح.

واختتم بأن الصراع في جوهره لا يقتصر فقط على الملف النووي، بل يمتد إلى أبعاد اقتصادية واستراتيجية أوسع، ما يجعل أي تسوية محتملة أكثر تعقيدًا.

صباح الخير يا مصر الولايات المتحدة الأمريكية الضغوط الأمريكية إيران المضيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الزمالك

رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب

جمال عبد الناصر

وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والأسرة تتلقى العزاء في أسيوط

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

سلطان عُمان يبحث مع وزير خارجية إيران تطورات المنطقة

أرشيفية

سجل حافل بـ 8 وقائع.. محاولات اغتيال ترامب "مسلسل لا ينتهي"

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية تؤكد دعم الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار في القطاع الرياضي

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد